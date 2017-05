“No creo que responda al derecho humanitario que gente de 80 años esté detenida en cárceles comunes”. La diputada nacional Elisa Carrió aseguró que está “de acuerdo” con que las personas presas mayores de 75 años puedan acceder al beneficio de la prisión domiciliaria independientemente del tipo de delito que hayan cometido, “hayan cometido delitos de lesa humanidad o no”, aseguró.

“Estoy de acuerdo con que las personas mayores de 75 años tengan prisión domiciliaria. No creo que responda al derecho humanitario que gente de 80 años esté detenida en cárceles comunes y no tengan prisión domiciliaria. No me parece que eso sea humanista. Creo que hay que resolver ese tema”, sostuvo.

En diálogo con radio Mitre, la líder de la Coalición Cívica pidió “resolver el derecho a la verdad”. Se refirió a “las víctimas civiles de la guerrilla”.

“Hay que resolver el derecho a la verdad, ya no a la justicia, porque está prescripto, que tienen muchas muchas víctimas civiles de la guerrilla. Los familiares de los soldados de Formosa tienen derecho a saber lo que pasó”, aseguró.

