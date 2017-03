Lino Barañao, ministro de Ciencia Tecnología e Innovación Productiva habló de las demandas de la comunidad científica y los reclamos salariales que acompañaron a las movilizaciones docentes y comparó las protestas ante el gobierno de Mauricio Macri con las que los trabajadores de su sector le hacía a Cristina Kirchner.

“Antes habían demandas también, pero venían a golpearme la puerta. O le decíamos a la Presidenta: ‘Los sueldos no alcanzan’. Y se arreglaba”, contó. “No había manifestaciones -recordó- Ahora, un reclamo que es gremial toma estado público porque es coherente con una discrepancia ideológica”, aseguró.

En entrevista con la agencia Tecnología Sur Sur, el ex funcionario kirchnerista y actual de Cambiemos habló sobre las políticas oficiales respecto de la industria local, y advirtió que “hay todo un sector que piensa que, por más que logremos mejorar el presupuesto, no va a pasar nada porque el modelo no es compatible con el desarrollo científico-tecnológico, porque no hay apoyo a la industria nacional”.

“Es cierto que hay un retroceso importante en la actividad industrial, los números lo dicen”, reconoció, aunque aseguró que están “apostando a una matriz productiva distinta y hay que pensarla”.

“Tenemos que pensar cuál va a ser nuestra inserción en la economía mundial dentro de 20 años”, opinó.

Respecto de la paralización del proyecto Arsat 3, Barañao destacó la importancia de trabajar por la “supervivencia de INVAP”.

“Hablás con INVAP y te dicen: ‘Tengo 700 empleados que vivían de esto y tienen que comer’. Esto es un recurso estratégico del país, estamos hablando de gente muy formada, que puede construir casi cualquier cosa. Me junto periódicamente con ellos y conozco la situación en la que están”, aseguró.

El titular de la cartera de Tecnología contó, además, que “con respecto a la matriz económica” tiene una visión en la que discrepa con el Gobierno, “como es esperable en un gabinete de 22 personas”, aclaró.

“Es como que hay señales en un sentido y otras contradictorias, que apuntan hacia otro lado”, criticó.

“Me parece que hay mucho de ensayo y error, y también es cierto que este Gobierno asumió con un libreto sobre cómo sobrevivir y ser exitoso en el siglo XXI y cambió todo, se quemaron los papeles”, concluyó el funcionario de Cambiemos.

