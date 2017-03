“Queremos que en la paritaria de la provincia reconozcan la pérdida del salario y que haya una proyección de inflación más realista”. Con esas palabras, Roberto Baradel, analizó cuáles serían los pasos para destrabar el paro docente. Pero se enfureció con una pregunta de Nicolás Wiñazki.

El conductor de TN Central le preguntó a Baradel si era docente y si alguna vez había estado al frente de un grado. El titular de Suteba le respondió que es “docente y abogado” y aclaró que había estudiado en un instituto de Coronel Brandsen y que había dado clases en una escuela de Lanús. Pero lejos de seguir adelante con la entrevista, el gremialista se enfureció.

“No sé por qué lo ponen en discusión. Yo no miento, no lo hice en mi vida. Es una conducta de vida. Esta pregunta ya fue contestada hace mucho tiempo y siguen insistiendo”, sostuvo. Ante esa afirmación, el periodista le retrucó que en los registros públicos no consta ningún aporte previsional de escuelas hacia él. Algo nervioso, Baradel dudó en el nombre y número de la escuelas en las que trabajó y para justificar que sí había dado clases propuso convocar a sus compañeros docentes.

Más tranquilo enumeró dos establecimientos educativos donde habría dado clases: “La escuela 22 de Villa Urbana y la Media 1 nocturna de Lanús”. Cuando Wiñazki le pidió que no se enojara, que sólo estaba trasladando una pregunta que circulaba en las redes sociales, Baradel vinculó la inquietud con otra intención. “Esto intenta deslegitimar al interlocutor”

Con anterioridad, el periodista le había preguntado por las amenazas de muerte que habían recibido sus hijos y en medio del enojo, Baradel prefirió no responder y se levantó del estudio.

Cuestionamientos a Vidal y Macri

En la apertura de las sesiones ordinarias en la legislatura bonaerense, la gobernadora María Eugenia Vidal explicó que hará el mayor esfuerzo para pagar el sueldo de los docentes. Ante esa respuesta, Baradel sostuvo que la propuesta no era suficiente “porque los docentes ya perdieron poder adquisitivo en 2016”. Además, el secretario general de Suteba justificó la decisión del paro por la falta de una paritaria nacional.

“Macri podría haber solucionado el tema del 6 y 7 convocando a la paritaria nacional”, afirmo. A su vez, cuestionó algunos conceptos que recorrió Vidal en el discurso de esta tarde: “Ella dice que los chicos comen fruta y verdura y eso sólo ocurre en algunos barrios del conurbano; dice que aumentó 100% del presupuesto, el 100% de los $6 que se pagaban y ahora se pagan $12”.

