Un avión de la compañía libia Afriqiyah Airways, con 118 pasajeros a bordo, aterrizó en Malta después de haber sido secuestrado por dos hombres y desviado de su rumbo -un vuelo interior en Libia-, según informaron medios malteses. El aparato fue rodeado por militares.

Los secuestradores aseguraron pertenecer al grupo kadafista Al Fatah Al Gadida y dicen tener granadas. Según el diario Times of Malta, realizaron algunas peticiones como condición para liberar a los 111 pasajeros y siete miembros de la tripulación, aunque se desconoce cuáles son su reclamos.

It has been established that #Afriqiyah flight has 111 passengers on board. 82 males, 28 females, 1 infant.

El avión, según este medio, había despegado de Sebha sobre las 10 de la mañana hora local con destino a Trípoli.

El primer ministro de Malta, Joseph Muscat, confirmó en un tuit que se le había comunicado de “una situación de posible secuestro de un vuelo interno de Libia y que había sido desviado a Malta”. Los operativos de “seguridad y emergencia” fueron puestos en marcha, añadió Muscat.

The #Afriqiyah flight from #Sabha to #Tripoli has been diverted and has landed in #Malta. Security services coordinating operations.

— Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 23 de diciembre de 2016