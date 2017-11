Un minibus que transportaba a personal del equipo Mercedes fue robado a punta de pistola al salir del circuito de Interlagos, en San Paulo, donde se disputará el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1.

“Ciertos miembros de mi equipo fueron robados ayer por la noche al salir del circuito aquí en Brasil. Dispararon balas, apuntaron un arma a sus cabezas. Es angustiante”, tuiteó el tetracampeón del mundo, el británico Lewis Hamilton.

Some of my team were held up at gun point last night leaving the circuit here in Brazil. Gun shots fired, gun held at ones head. This is so upsetting to hear. Please say a prayer for my guys who are here as professionals today even if shaken.

