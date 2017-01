Artistas mendocinos protestaron esta mañana en las puertas del Espacio Contemporáneo de Arte (ECA), bajo el lema #NosEstánIncendiando, a días del incendio de la cúpula del establecimiento, mediante el cual se perdieron unas trece obras, y por lo que consideran un abandono oficial a la cultura provincial.

Artesanos, pintores, músicos, bailarines, actores, profesores de arte y compositores se reunieron en la puerta del edificio de la esquina de Gutiérrez y 9 de Julio, donde se abrazaron y realizaron una quema de algunos de sus trabajos. Además, interrumpieron el tránsito en el lugar y luego en Gutiérrez y España, frente a la Secretaría de Cultura.

A través de un comunicado, la denominada ‘Asamblea de artistas’ convocó a manifestarse contra la política cultural implementada por el Gobierno, a la cual no adhieren. “El siniestro en ECA forma parte de un conflicto mucho más amplio vinculado al cómo conciben la cultura los actuales funcionarios de gobierno. Minimizan la enorme cantidad de decisiones sustantivas que toman y sus efectos (…) porque desconocen, no se asesoran y no comprenden las problemáticas del sector”, destacan los reclamantes.

No sólo se quejan por las pérdidas a raíz del incendio “por negligencia”, sino que acusan al Ejecutivo de dejar “caer” al Museo Fader y al MMAMM, los que “se vacían de contenidos y razón de existir”.

A través de las redes sociales, los manifestantes publicaron videos e imágenes del acto simbólico desarrollado esta mañana.

Comentarios

comentarios