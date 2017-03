El partido se jugará desde las 17 (16 de Bolivia) en el estadio Hernando Siles de La Paz, con arbitraje de colombiano Wilmar Roldán.

El entrenador Edgardo Bauza dispondrá siete cambios respecto del equipo que le ganó en forma agónica a Chile 1 a 0 en jueves pasado, por las bajas por acumulación de amonestaciones de Javier Mascherano, Gonzalo Higuaín, Lucas Biglia y Nicolás Otamendi, y de los lesionados Emmanuel Mas (traumatismo en la rodilla derecha) y Gabriel Mercado (desgarro en el isquiotibial derecho).

Bauza prevé poner en el campo de juego un sistema 4-4-2 y los cambios previstos respecto del partido ante Chile son: Facundo Roncaglia por Gabriel Mercado, Mateo Musacchio por Nicolás Otamendi, Ramiro Funes Mori por Emmanuel Mas, Enzo Pérez por Lucas Biglia, Guido Pizarro por Javier Mascherano, Éver Banega por Sergio Agüero y Lucas Pratto por Gonzalo Higuaín.

El dibujo supone una mayor contención en relación al dispuesto ante Chile por la dificultad de jugar en los 3.625 metros sobre el nivel del mar de La Paz.

En tanto el cordobés Paulo Dybala se recuperó de una contractura en el isquiotibial izquierdo y ocupará un lugar en el banco de los suplentes.

Después de ganarle a Chile, Argentina trepó del sexto al tercer lugar de la Eliminatorias con 21 puntos, por lo que una victoria mañana, además de ratificar la levantada, dejará al equipo con buenas perspectivas de clasificación especialmente si pierden puntos los equipos ubicados detrás: Colombia (21), Ecuador y Chile (20).

El plantel de 23 jugadores pernoctará esta noche en un hotel cercano al aeropuerto de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y mañana al mediodía partirá hacia La paz, para dirigirse directamente al estadio, con la intención de mitigar los efectos de la altura.

En Bolivia el entrenador Mauricio Soria se inclinó por un mediocampo con jugadores de The Strongest, y dejará en el banco a Leonel Justiniano, de Bolívar.

La única duda es el dibujo táctico: 4-3-3 o 4-4-2, en el primer caso con Alejandro Chumacero, Diego Wayar y Raúl Castro en el medio y en el segundo con Pablo Escobar sumado a esa zona.

En tanto el arquero Carlos Lampe se recuperó de una molestia en el muslo de la pierna derecha que sufrió el jueves pasado en la derrota en Barranquilla ante Colombia 1 a 0 y será titular.

Y también formará parte de la formación inicial el zaguero central de Wilstermann, Edward Zenteno, recuperado de un golpe en la zona pélvica sufrido en el partido de The Strongest ante Palmeiras en San Pablo por Copa Libertadores.

Soria había decidido dejar en La Paz a once jugadores para preparar el partido ante Argentina y no viajaron a Barranquilla: los defensores Fernando Marteli y Diego Bejarano y los citados mediocampistas Chumacero, Escobar, Wayar y Castro, todos de The Strongest.

Tampoco fueron a Colombia el arquero Rubén Cordano (Blooming), los defensores Jorge Flores (Bolívar), el citado Zenteno y Jefferson Ibáñez (Guabirá) y el volante Jhasmani Campos (Bangkok Glass, de la Liga Premier de Tailandia); con la premisa, claro está, de “salvar” el año ante Argentina.

= Probables formaciones=

Bolivia: Carlos Lampe; Diego Bejarano, Ronald Raldes, Edward Zenteno y Jorge Flores; Alejandro Chumacero, Diego Wayar y Raúl Castro; Juan Carlos Arce, Marcelo Moreno Martins y Pablo Escobar. DT: Mauricio Soria.

Argentina: Sergio Romero; Facundo Roncaglia, Mateo Musacchio, Ramiro Funes Mori y Marcos Rojo; Enzo Pérez, Guido Pizarro, Éver Banega y Ángel Di María; Lionel Messi y Lucas Pratto. DT: Edgardo Bauza.

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia).

Estadio: Hernando Siles de La Paz.

Hora de inicio: 17 (16 de Bolivia).

TV: Televisión Pública y TyC Sports.

