El ministro de Energía, Juan José Aranguren, abrió la audiencia pública para analizar el incremento del precio del gas en boca de pozo, y aseveró que “queremos un suministro energético más justo”.

“Queremos que el subsidio llegue realmente a quien lo necesite”, agregó en su presentación en el Teatro de la Ribera, del barrio porteño de La Boca, en una jornada que contará con 75 oradores.

El funcionario informó que la propuesta oficial es pasar de los $s 3,42 por millón de BTU a u$s 3,77 desde abril. Dijo además que la intención del Gobierno es “continuar con una disminución gradual y previsible del subsidio”.

“Sabemos que afecta al consumo familiar, pero en el sistema anterior de precios bajos todos los argentinos lo pagábamos con la inflación”, afirmó.

El precio de gas en boca de pozo es uno de los que conforman el costo que deben pagar los usuarios, ya que luego se discute sobre el costo de distribución del fluido domiciliario. El Gobierno apela nuevamente al recurso de presentar por separado los ajustes en los distintos componentes de la factura, para disimular el impacto real.

Los aumentos en la parte de transporte y distribución de gas se dividirán en tres tramos, a aplicarse en abril de este año, noviembre y abril de 2018.

El gobierno busca así moderar las subas de entre un 27% y un 62% que pidieron que se aplique desde el próximo mes Metrogas y Gas Natural BAN para las distintas categorías de sus usuarios.

El objetivo del Gobierno es bajar el impacto inflacionario del aumento del gas ya que los precios para el gas en boca de pozo, que representan cerca de la mitad de la tarifa al consumidor final, subirían un 10% en dólares.

Si el gobierno convalida todo el aumento que pidieron las empresas de golpe, se podrían comprometer aún más lograr la meta de inflación del Banco Central, que es de un 17% como máximo en este año.

También trascendió que el Gobierno atrasaría un mes el segundo aumento previsto para este año, ya que la suba se aplicaría en noviembre y no en octubre, tal como estaba establecido, para que no impacte justo antes de las elecciones.

El precio del gas en boca de pozo que los consumidores pagan desde el primero de octubre en todo el país menos en la Patagonia, Malargüe y la Puna es de u$s 3,42 por millón de BTU (Mmbtu). Desde abril próximo, sería de u$s 3,77 y en octubre de este año llegará a u$s 4,19.

Considerando los cuadros tarifarios que se aplican desde octubre, un usuario residencial de Capital Federal que tiene categoría R32 con un consumo anual de 1251 a 1500 metros cúbicos pagó por el gas utilizado ( 175 metros cúbicos) en octubre y noviembre $808, en dos cuotas mensuales iguales.

Si este usuario vuelve a consumir en el invierno 550 metros cúbicos, pasaría a pagar $2.600 bimestrales, antes del aumento que se debate hoy y del que efectivamente se aplicará el 1 de abril.

Si se estima que el alza a aplicar se ubicará en el 40%, incluyendo el alza proporcional de impuestos, este usuario recibiría una factura de $3.640 , o $1.820 mensuales. Esa cifra es la que corresponderá para una familia tipo que usa el gas para cocinar, calefaccionarse con dos estufas, y usar agua caliente.

