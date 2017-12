La jueza Marta Yáñez tiene en sus manos una de las causas que más conmueven al país: la desaparición del submarino ARA San Juan. Las horas pasan y el operativo de búsqueda de la nave entra en una fase crucial. Ante las frustradas incursiones en Mar Argentino, la jueza de Caleta Olivia está “tomando medidas manejando la posibilidad de que el submarino no sea encontrado ni lo puedan reflotar”.

Por estas horas, la magistrada analiza las 12 cajas con documentación que le entregó la Armada sobre el submarino. Es por eso que se enfocará plenamente durante dos meses para examinar los documentos entregados por la fuerza y efectuar las medidas probatorias.

Yánez evitó arriesgar una presunción sobre lo que pudo haber ocurrido con el submarino y reiteró que tiene que ser “cauta y prudente”. “Hoy no puedo decir si el submarino estaba en condiciones de navegar, la investigación es muy amplia y muy compleja”, explicó.

La magistrada consideró que “hay chances objetivas de saber qué pasó con el submarino” y destacó diferencias entre la información judicial y los datos periodísticos: “A mí me interesan hechos y pruebas oficiales, no me puedo valer de trascendidos”, sostuvo. “Yo no puedo olvidarme de la causa, por ahí el periodismo lo pueda hacer, pero yo no”, remarcó la jueza de Caleta Olivia en diálogo con radio La Red.

