El presidente de la Nación, Mauricio Macri, decidió suspender el viernes su única actividad pública programada, las obras en el Paseo de la República, en la Quinta presidencial, luego de que Enrique Balbi, vocero de la Armada Argentina, anunciara que ya no seguirán con el rescate de personas del submarino desaparecido.

Por esa razón, desde el Gobierno estudiarían declarar duelo nacional desde el domingo, y el presidente también contempla grabar un mensaje.

Este viernes, los familiares de los tripulantes del desaparecido submarino “ARA San Juan” se reunieron con el ministro de Defensa, Oscar Aguad, en la Base Naval Mar del Plata y le manifestaron su malestar por la decisión de finalizar las tareas de rescate.

“No pueden parar, tienen que encontrarlos y traerlos. A mi no me sirve el pésame. Yo no voy a despedir a mi hermano hasta que el submarino no aparezca”, expresó la hermana de uno de los marinos durante la reunión que mantuvo el ministro con los familiares.

“Nosotros lo único que hemos hecho hasta ahora es buscar el submarino. Encontrar las culpas y las responsabilidades es una etapa que se va a iniciar ahora”, respondió el funcionario al pedido de la mujer.

Mientras tanto, desde Casa Rosada, confirmaron que mantendrán la comunicación como hasta ahora: Balbi será el único que hable del ARA San Juan.

Desde la cartera de Defensa, la única comunicación fue a través de la red social Twitter, donde se compartió una imágen de la gacetilla que había leído Balbi.

