Desde el Servicio Meteorológico Nacional advierten que para esta tarde-noche se pueden desarrollar tormentas acompañadas por fuertes ráfagas de viento, actividad eléctrica y caída de granizo en la Zona Este de Mendoza. Estas condiciones pueden mejorar para la tarde de mañana.

Mientras que para la cordillera y pre cordillera el pronóstico indica posibilidades de ráfagas (vientos intensos variables) con velocidades estimadas entre 60 y 110 Km; por lo que no descarta la ocurrencia de viento zonda. Estas condiciones pueden mantenerse hasta el sábado 8.

Tormentas eléctricas

En caso de que no pueda evitar salir durante una tormenta, debe tener en cuenta:

En la calle: evitar espacios abiertos y apartarse de los espejos de agua. Buscar refugio lejos de cables, carteles y árboles

En el auto: detener el coche y esperar a que pare la tormenta. Es peligroso conducir durante una tormenta eléctrica, ya que se altera el correcto funcionamiento de los equipos eléctricos. No detenerse bajo árboles y/o cables.

A quienes se encuentren en un edificio: cerrar ventanas y todo tipo de ventilación. Evitar corrientes de aire, ya que pueden atraer a un rayo globular. Apartarse de las ventanas, no tocar objetos mojados, de hierro o dispositivos eléctricos, ya que atraen a los rayos. Desconectar las antenas exteriores y desenchufar radios y televisores.

En caso de inundación de la vivienda

•Es necesario cortar el suministro de agua y luz y revisar los daños que pudieran presentarse.

•En caso de peligro de derrumbe o voladura de techo, los habitantes deberán evacuarse o llamar a Defensa Civil a los teléfonos 4441010 y 4443638.

•Quienes vivan cerca de cauces o canales deberán estar atentos a los desbordes.

•Se recomienda no acercarse a las zonas que se encuentran inundadas, ya que son peligrosas, debido a que pueden producirse socavones, hundimientos o derrumbes.

Luego de la inundación el peligro no ha pasado. Es por eso que se recomienda:

•No acercarse a los márgenes de los canales y/o cauces.

•Alejarse de lugares donde existen daños. No acercarse por curiosidad, ya que se pueden ocasionar nuevos accidentes.

•Ahorrar agua, ya que el servicio puede estar limitado.

•Mantenerse con ropa seca.

•Si algún familiar está desaparecido, hacer la denuncia y no salir solo a buscarlo.

•Consumir alimentos y bebidas calientes.

Comentarios

comentarios