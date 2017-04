El Indec difundió esta semana tres estimadores claves a la hora de medir la evolución de la economía: el estimador mensual de actividad económica (EMAE) de enero, el estimador mensual industrial (EMI) de febrero y el indicador sintético de actividad de la construcción (ISAC). El primero de ellos ratificó que el último trimestre de 2016 tuvo un repunte de la actividad que siguió hasta enero. Pero los otros dos trajeron dudas: agudizaron caídas y sugirieron un primer trimestre flojo. Por eso, los economistas advirtieron que aún no se puede hablar de crecimiento, en el mejor de los casos se trata de una recuperación.

En este sentido, el economista en jefe de la consultora FyE Consult, Hernán Hirsch, sostuvo que “Cada vez se torna más difícil la proyección del Gobierno del 3,5%. El EMAE no va a dar bien en febrero y eso teniendo en cuenta que en la comparación interanual febrero de 2016 ya venía con una leve caída, sobre todo en industria. Por eso, la economía debería crecer muy fuerte el resto del año para poder lograr la pauta oficial”.

“El mercado ya viene revisando hacia abajo. Nosotros hace más de un año que vemos un 2-2,5% y ahora estamos más cerca del 2%. Estos números están condicionados a una revisión hacia atrás de parte del Indec que quedaron corridos de los números revisados del PBI con los del EMAE”, aclaró el economista.

“Los sectores económicos que cobraron dinamismo hasta ahora no mueven el amperímetro, el que más creció fue pesca y a nivel gobierno tiene la jerarquía de una subsecretaría. La apuesta del Gobierno está en infraestructura, servicios públicos y el campo. Va a haber crecimiento, son sectores dinámicos pero con crecimiento poco difundido hacia otros áreas de la economía”, dijo Hirsch.

“Por eso no consideramos que vaya a sentirse en la calle la mejora antes de las elecciones. No va a ser una economía que dé réditos electorales. Las marchas y contramarchas no son neutrales para la actividad económica, generan ruido y demoran la recuperación. La economía necesita acomodarse y crecer antes de seguir con modificaciones”, opinó el especialista.

Más optimista respecto del crecimiento es el economista de Analytica, Rodrigo Álvarez, cuya consultora redujo su proyección de crecimiento al 4%, pero también sujeto a una corrección del Indec. “Lo que pasó en febrero con la industria automotriz fue estacional porque hubo más paradas programas de plantas para mantenimiento que el año anterior, pero aun así la industria está complicada en el corto plazo. La construcción, sin embargo, tiene una mejor dinámica que se va a fortalecer. La obra pública ya arrancó y la construcción privada todavía no arranca con fuerza, pero va a hacerlo en los próximos meses”, explicó el economista.

Por su parte, para la consultora Elypsis, la economía en este momento marcha a dos velocidades: por un lado, el sector privado sigue demorado en su arranque porque la rentabilidad financiera desalienta la inversión real y solo el agro se movió en el último trimestre de 2016. Por el otro, el sector público que puso el barco a todo motor con un aumento de un punto del PBI al presupuesto de la obra pública, los nuevos ProCreAr y el aumento en marzo de las erogaciones por la Ley de Movilidad Social.

“La economía actual tiene muchos problemas para salir adelante por sí sola y el Gobierno tomó nota de que no puede avanzar en medidas de largo plazo como la baja del déficit fiscal si no hay crecimiento. Entonces, similar a lo que sucedió en 2015 después de la devaluación de 2014, este 2017 va a estar liderado por la recomposición del consumo con el apoyo del gasto público y las transferencias a las provincias”.

“Y sí, sí se va a mover el amperímetro antes de que termine el segundo trimestre”, aseguró Gabriel Zelpo, economista en jefe de Elypsis, la consultora que estima que en 2017 la economía crecerá 3% con más énfasis en algunos sectores -agro, pesca, petróleo- y tendrá 20% de inflación.

Por último, el economista en jefe de Managment & Fit, Matías Carugati, aseguró que ya se veían venir las correcciones a la baja del crecimiento económico esperado para 2017 y que por eso bajaron su pronóstico del 3,4% al 3% y de 20% de inflación. “Pero fue antes de tener los datos del EMAE y el EMI porque lo veníamos siguiendo con indicadores privados. Ahora estamos investigando por qué enero y febrero no fueron tan dinámicos como se esperaba. No creo que se haya detenido la recuperación. Tal vez sea una pequeña pausa porque marzo viene muy bien”.

Respecto de cómo va a estar el termómetro económico para las elecciones. “La economía va a repuntar en tanto siga el ritmo de creación de empleo formal y suba el salario real por la baja de la inflación -haberla bajado del 41% en la Ciudad y 37% en el promedio nacional al 22% no es poco-. Es muy probable que la mejoría se empiece a sentir a fines del segundo trimestre y eso no define la elección, pero tampoco le va a restar. La economía va a repuntar y va a ser mejor que en 2013 y 2009, pero peor que 2007 y 2011: no va a ser mucho, pero tampoco tan poco. Otro tema es cómo lo comuniquen, pero eso es, valga la redundancia, otro tema”.

