El director general de la Cancillería del Estado de Israel, Yuval Rotem, responsabilizó a Irán por el atentado a la Embajada de Israel ocurrido en 1992 y advirtió que “la mano que se levanta” contra ese país “será destruida, llegado el día”.

“Desde los escombros sabíamos que Irán era quien estaba detrás del criminal atentado. Lo propulsó, lo planificó y lo ejecutó a través de su brazo ejecutor, Hezbolá”, enfatizó Rotem.

En la plaza ubicada en Arroyo y Suipacha, el funcionario de la Cancillería israelí subrayó: “El terror sabe que no descansamos y no descansaremos, no flaqueamos y no flaquearemos, la mano que se levanta contra nosotros será destruida, llegado el día”.

Además, ante las autoridades del gobierno nacional, dijo que espera que se “concreten los procedimientos solicitados en Argentina” para esclarecer el atentado a la Embajada, del que se cumplieron 25 años.

Al tomar el micrófono para cerrar el acto, la vicepresidenta Gabriela Michetti anunció que la Cámara de Senadores dará a conocer los documentos secretos de la comisión bicameral de seguimiento de los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA.

Según indicó, se firmó un proyecto de resolución con el acuerdo de todos los bloques, que se someterá a votación en la primera sesión del año, prevista para el 29 de marzo.

“Nuestro Senado hace también lo suyo para avanzar en estas investigaciones tan necesarias. Seguramente, en la primera sesión del año se votará en el recinto, nos debemos la verdad y la justicia, honrando a las víctimas decimos: paz sin terror”, subrayó Michetti.

El acto arrancó con el sonido de la sirena a la hora exacta de la explosión, a las 14.50. Del mismo también participaron autoridades nacionales e israelíes. Estuvieron la canciller Susana Malcorra; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el director general de la Cancillería del Estado de Israel, Yuval Rotem; el embajador de ese país, Ilan Sztulman; familiares de las víctimas y sobrevivientes.¿

El acto se desarrolló en la plaza ubicada en la calle Arroyo 910, donde se encontraba la sede diplomática antes del atentado ocurrido el 17 de marzo de 1992, que dejó un saldo de 29 personas fallecidas y más de 240 heridas.

