Desde el 25 de octubre de 2016, Daniel Zalazar, único sospechoso del triple femicidio del barrio Trapiche de Godoy Cruz desarrollado dos días antes, permanece detenido en el penal de Boulogne Sur Mer. Sobre su persona recaen graves imputaciones, por las cuales arriesga una pena de prisión perpetua: homicidio simple por el asesinato de Claudia Airas (30) y homicidio criminis causa por los crímenes de Susana Ortiz (45) y Silda Vicenta Díaz (90), este último con el agravante de alevosía.

Además, está acusado de ‘homicidio simple en grado de tentativa agravado por alevosía’ en perjuicio de la beba que se le endilgó su paternidad, y homicidio simple en grado de tentativa por el niño de 11 años que salvó su vida milagrosamente.

El pasado jueves 9 de marzo, el fiscal de Homicidios Gustavo Pirrello requirió la elevación a juicio oral y público, y dio por finalizada la etapa de instrucción. Sin embargo, Eduardo Annibaldi, abogado defensor del instructor de taekwondo, presentó nulidades ante la Justicia por presuntas irregularidades descubiertas en el expediente.

Según el letrado, “no se están respetando las formas que exige nuestro ordenamiento jurídico; debemos asegurar el derecho de defensa, más allá de que esté imputado de un crimen gravísimo”, tal como señaló en diálogo con Radio Nihuil.

Annibaldi planteó que “los tiempos nunca han sido tan acelerados como en este caso, que si bien no está mal, no tiene que ser sinónimo de no hacer las cosas bien”. “Se han violado determinados derechos, que nos han dado la necesidad de imponer nulidades”, aclaró.

Entre las irregularidades denunciadas por la defensa se encuentra la declaración del menor de nueve años que presenció el hecho y se escondió en el interior de un vehículo para evitar su asesinato. Un testimonio clave. El abogado pidió la nulidad ya que “se realizó sin los mínimos requerimientos que exige la ley, como lo es la Cámara Gesell”.

“Se lo hizo declarar horas después del hecho, frente a un comisario y supuestamente una psicóloga del CAI. Ha sido completamente irregular, no protegieron al chico”, sostuvo.

Además, Annibaldi considera que se violaron derechos de su defendido. “Cuando se detiene una persona, tiene que tener las garantías y asesoramiento que corresponde como perseguido por una imputación penal”, manifestó. Destacó que cuando Zalazar fue arrestado, no ejerció la defensa el defensor oficial de turno, sino la coordinadora general de los defensores. “Resulta sumamente llamativo que lo dejara declarar, a horas del hecho, cuando está totalmente shockeado”, cuestionó.

Asimismo, afirmó que se cerró la instrucción sin aceptar una “prueba clave” que ofreció la defensa, que es el examen de un perito psiquiátrico y psicológico de parte, para “al menos darle margen a la duda, sino cómo explicamos que una persona sin antecedentes se convierte de la noche a la mañana en el supuesto autor de uno de los crímenes más aberrantes de la historia de Mendoza”.

En ese sentido, resaltó que “si no se cumplen las formas y si las nulidades que planteamos fuesen aceptadas, cabría la posibilidad de que el señor Zalazar pudiese quedar en libertad”.

