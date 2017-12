El jueves 7 de diciembre se cumplirá un año de la desaparición de Viviana Luna. Su hija, que mantiene activa su búsqueda y reclama día a día que se haga justicia, escribe una vez más una fuerte crítica al estado mendocino. Quiere que su voz se oiga, quiere que la fiscal Claudia Ríos (que es quien lleva el caso) atienda a su familia y se ocupe de encontrar a su mamá. En esta ocasión, Ayelén Julián Luna cuenta un poco cómo era su mamá e invita, también, a todos a participar de una manifestación que realizará el mismo jueves 7.

Ayelén: “Quiero justicia por Viviana Luna, por mi mamá”

“Mi mamá, Viviana Luna, es una persona de bien. Por más que le hicieran daño ella nunca va a hacer lo mismo, porque ella siempre quería el bien para todos. Es muy creyente en Dios, no cree en el mal, sólo en el bien. Si alguien nos hiciera algo a nosotros sus hijos, ella daba su vida. Nunca permitiría que algo nos pasara a nosotros. Es una mujer muy humilde, de buen corazón, y en su vida aprendió muchas cosas”, comienza diciendo Ayelén Julián Luna, de 17 años.

“Estamos a tan sólo días de que se cumpla un año, un año de dolor, un año de angustia, un año difícil, horrible diría. Sólo quedan días para que se cumpla un año de mierda. ¿Y a quién le importa?, ¿A quién le importa el dolor que llevamos sus hijos?, ¿A quién le importa si sufrimos por no tener a nuestra madre con nosotros? Los encargados de buscarla, no lo hacen. Los encargados de buscarla no la buscan. ¿Piensan que porque la buscaron un mes eso es todo? Un año se va a cumplir, un año que una madre estuvo separada de sus cuatro hijos, de sus cuatro nietos. Sus nietos preguntan por ella todo el tiempo. Y eso ni siquiera les importa.

La fiscal Claudia Ríos, que es la encargada de buscarla, cada noche duerme tranquila, mientras nosotros cada noche la lloramos por no saber nada de ella.

Yo no quiero que siga pasando el tiempo y no poder estar con mi mamá, tengo miedo tengo mucho miedo de no poder volverla a ver más. Me faltaron decirle muchos te amo, me faltaron darle muchos abrazos. Quiero justicia por Viviana Luna, por mi mamá. ¿Por qué no la buscan?, ¿Porque no está metida en la política?, ¿Porque no es alguien importante para el Estado? Pero para su familia es una persona importante. Solo días quedan para que se cumpla un año, sólo 3 días….Y a quién le importa?”, escribió ayer 4 de diciembre Ayelén Julián Luna (17 años). Ella es hija de Viviana Luna, la mujer que desapareció el 7 de diciembre de 2016 y que al día de hoy nada se sabe de ella.

