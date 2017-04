La Comisión de Asuntos Constitucionales (LAC), presidida por el senador Marcelo Rubio (UCR) en el Salón Ricardo Rojas del Anexo de la Legislatura Provincial, realizó la Audiencia Pública para la designación de Sergio Marinelli para ocupar el cargo como Superintendente General de Irrigación en reemplazo de José Luis Álvarez.

Participaron de la reunión, los legisladores Juan Carlos Jaliff (UCR), Juan Antonio Agulles (FPV-PJ), Miguel Bondino (UCR), Adrián Reche (UCR), Armando Camerucci (UCR), Jorge Teves (UCR), Armando Camerucci (UCR), Ana Sevilla (FPV-PJ), Olga Bianchinelli (FPV-PJ), Omar Benegas (FPV-PJ), Claudia Salas (UCR), Ernesto Mancinelli (Libres del Sur), Mariana Caroglio (UCR) y Mauricio Sat (FPV-PJ).

Al comenzar el encuentro, el senador Rubio explicó que sólo podrían hacer uso de la palabra las personas que hubiesen presentado adhesiones en los tiempos establecidos por el Reglamento Interno de la Cámara, no se registró ninguna impugnación.

“Deseo de participar en esta asamblea para expresar nuestro total apoyo para ocupar este cargo. Es fundamental rescatar su integridad moral, honorabilidad y decencia. Acredita una larga gestión en interés públicos”, remarcó Miguel Mathus Escorihuela, director del Instituto de Agua y Ambiente de la Universidad de Mendoza.

Por su parte, Nicolás González del Solar de la Universidad de Mendoza le deseo mucha suerte a Marinelli en caso de que se apruebe su postulación por parte del Senado y Eduardo Mezzabotta secretario de Obras y Servicios Públicos de Maipú dio su aval en representación de este municipio al expresar que tiene la capacidad necesaria para estar al frente de este organismo.

“Es un orgullo muy grande poder estar postulado a un cargo tan importante, agradezco profundamente los respaldos que son representativos de distintos sectores como es el caso del académico, de conocimiento, regantes, municipios, entre otros. Quiero un organismo más técnico que se vincule con los distintos actores”, aseveró Marinelli.

“Lo que más me preocupa en primer lugar es reconocer fundamentalmente a todos los actores que aquí existe una administración que la dirige el Superintendente, un consejo de administración y están las inspecciones de cauces que son personas elegidas por los regantes, ellos tienen un gran protagonismo. Aquí es donde hay una gran tarea política, no partidaria sino política para que ese esfuerzo que hacen en cada rincón más el esfuerzo de administración sea esfuerzos que se sumen y no vayan en sentido contrario”, dijo el postulante.

El pliego para la designación correspondiente será tratado por la Cámara de Senadores en los próximos días.

Comentarios

comentarios